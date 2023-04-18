Для Europa Universalis 4 вышло крупнейшее за годы дополнение

Paradox Interactive выпустила уже 17-е крупное дополнение для глобальной стратегии Europa Universalis 4. Расширение Domination можно приобрести и в России по цене в 710 рублей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Domination — крупнейшее дополнение для Europa Universalis 4 за многие годы. Оно расширяет древо миссий, систему реформ, привилегии сословий и события для множества держав, включая Россию, Османскую империю, Китай (Мин), Францию, Великобританию и Португалию.