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28 минут назад

Для стратегии Europa Universalis 4 вышел аддон Domination — крупнейшее дополнение за годы

Чемпионат.com

Paradox Interactive выпустила уже 17-е крупное дополнение для глобальной стратегии Europa Universalis 4. Расширение Domination можно приобрести и в России по цене в 710 рублей.

Для Europa Universalis 4 вышло крупнейшее за годы дополнение
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Domination — крупнейшее дополнение для Europa Universalis 4 за многие годы. Оно расширяет древо миссий, систему реформ, привилегии сословий и события для множества держав, включая Россию, Османскую империю, Китай (Мин), Францию, Великобританию и Португалию.

Вместе с релизом дополнения для игры вышел патч 1.35, который добавил сразу три группы новых идей, ввёл несколько десятков событий для разных стран, переработал механики военных юнитов и исправил множество багов. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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