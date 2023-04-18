$81.63+0.1289.66-0.50

В России оштрафовали Twitch на четыре миллиона рублей

1

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей. О том, что площадку признали виновной в нарушении российского законодательства, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В России оштрафовали Twitch на четыре миллиона рублей
© globallookpress.com

Компанию Twitch Interactive, Inc признали виновной в административном правонарушении, предусмотренной частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Компанию оштрафовали на четыре миллиона рублей — максимально возможную сумму за подобное нарушение для юридических лиц.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что регулятор готов рассмотреть вопрос об ограничении доступа к Twitch в России. При этом зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин подчеркнул, что сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство. Так, по словам Горелкина, в Twitch присутствуют такие нарушения, как реклама казино и наркотиков, дискредитация российской армии.

Twitch неоднократно штрафовали за нарушение российского законодательства. В частности, в январе суд обязал компанию выплатить четыре миллиона рублей за неудаление эфиров с недостоверной информацией о спецоперации на Украине. В октябре сервис оштрафовали на восемь миллионов рублей за отказ удалить публикации с фейками о российской армии.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий