В Valheim добавят гибкие настройки сложности и креативный режим

Разработчики из студии Iron Gate подробно рассказали о новых настройках уровня сложности, которые появятся в Valheim с выходом следующего крупного обновления. Судя по всему, авторы подошли к проблеме с большим вниманием.

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Так, в недалёком будущем в игру добавят три базовых уровня сложности — лёгкий, средний и тяжёлый. По большей части разница между ними будет в агрессивности мобов, уроне и здоровье ботов. Однако на этом разработчики не остановились — они добавят две дополнительных настройки для разных категорий игроков: «иммерсивный» и «казуальный» режимы.

Первый предназначен для тех, кто хочет погрузиться в Valheim с головой. При его выборе карта и порталы полностью пропадают из игры, пользователям придётся действительно выживать и погружаться в шкуру своих персонажей. Второй же оценят те, кто заходит в выживач расслабиться. В «казуальном» режиме боты будут куда слабее и перестанут нападать первыми.

Кроме того, Iron Gate готовит и креативный режим, напоминающий аналогичную опцию в Minecraft. В нём пользователи получают неограниченное количество ресурсов с бессмертием и могут создавать абсолютно любую постройку, которая им придёт в голову.