$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

В Valheim добавят гибкие настройки сложности и креативный режим

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики из студии Iron Gate подробно рассказали о новых настройках уровня сложности, которые появятся в Valheim с выходом следующего крупного обновления. Судя по всему, авторы подошли к проблеме с большим вниманием.

В Valheim добавят гибкие настройки сложности и креативный режим
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, в недалёком будущем в игру добавят три базовых уровня сложности — лёгкий, средний и тяжёлый. По большей части разница между ними будет в агрессивности мобов, уроне и здоровье ботов. Однако на этом разработчики не остановились — они добавят две дополнительных настройки для разных категорий игроков: «иммерсивный» и «казуальный» режимы.

Первый предназначен для тех, кто хочет погрузиться в Valheim с головой. При его выборе карта и порталы полностью пропадают из игры, пользователям придётся действительно выживать и погружаться в шкуру своих персонажей. Второй же оценят те, кто заходит в выживач расслабиться. В «казуальном» режиме боты будут куда слабее и перестанут нападать первыми.

Кроме того, Iron Gate готовит и креативный режим, напоминающий аналогичную опцию в Minecraft. В нём пользователи получают неограниченное количество ресурсов с бессмертием и могут создавать абсолютно любую постройку, которая им придёт в голову.

Судя по всему, уровни сложности в Valheim появятся с апдейтом «Пепловые земли», который придётся подождать. Точной даты выхода у обновления пока нет.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий