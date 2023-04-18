Составлен топ из игр, которые можно пройти за 100 и более часов

Издание PC Gamer составило топ из длинных игр, которые, несмотря на свою продолжительность, принесут массу удовольствия. Среди кандидатов оказались «Ведьмак 3», Divinity: Original Sin 2, Crusader Kings 3, Stardew Valley и другие проекты.

Автор, который составлял подборку, не включал в неё MMO и игры-сервисы, поскольку они могут затянуть на сотни часов и более. В расчёт брались только одиночные и ролевые тайтлы.