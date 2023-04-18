Составлен топ из игр, которые можно пройти за 100 и более часов

Лучшие игры, которые можно пройти за 100 и более часов
Издание PC Gamer составило топ из длинных игр, которые, несмотря на свою продолжительность, принесут массу удовольствия. Среди кандидатов оказались «Ведьмак 3», Divinity: Original Sin 2, Crusader Kings 3, Stardew Valley и другие проекты.
Автор, который составлял подборку, не включал в неё MMO и игры-сервисы, поскольку они могут затянуть на сотни часов и более. В расчёт брались только одиночные и ролевые тайтлы.
Топ-9 лучших длинных игр по версии PC Gamer:
- Divinity: Original Sin 2 (примерно 100 часов на прохождение)
- Crusader Kings 3 (примерно 160 часов на прохождение)
- Persona 5 Royal (примерно 100 часов на прохождение)
- Dwarf Fortress (примерно 100 часов на прохождение)
- «Ведьмак 3» (примерно 100 часов на прохождение)
- XCOM 2 с модом The Long War (примерно 120 часов на прохождение)
- Elden Ring (примерно 133 часа на прохождение)
- Stardew Valley (примерно 150 часов на прохождение)
- Pathfinder: Wrath of the Righteous (примерно 130 часов на прохождение)