Microsoft представила Xbox-контроллер, созданный из мусора

Microsoft представила специальное издание контроллера для Xbox. Новинка частично изготовлена из переработанного пластика, включая измельченные детали старых контроллеров.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Называется устройство Xbox Remix Special Edition. На одну треть оно состоит из смеси послепотребительских переработанных смол и «измельченного» пластика, который представляет собой промышленные отходы, в данном случае детали контроллеров Xbox One.

Контроллер Remix был представлен перед Днём Земли, который отмечается 22 апреля. В связи с этим девайс оформлен в зелёных и песчаных оттенках. На корпусе контроллера присутствуют измельченные цветные детали, создающие уникальный внешний вид и текстуру.