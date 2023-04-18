Capcom и авторы Pokemon GO анонсировали Monster Hunter Now

Создатели Pokemon GO из Niantic и компания Capcom анонсировали Monster Hunter Now, новую игру серии Monster Hunter для смартфонов, основанную на технологии дополненной реальности.
Игроков ждёт захватывающая охота на фантастических существ, но уже не в комфорте собственного дома, а в реальном мире. Сражения сделали относительно простыми, а их максимальная продолжительность — 75 секунд. В игре будет свой аналог PokeStop с ресурсами, а сами монстры будут варьироваться в зависимости от местного биома.
Кроме того, авторы Monster Hunter Now придумали специального напарника по имени Палико, который будет сопровождать пользователей в их приключении, а также предусмотрели совместную охоту до четырёх человек.
Разработка Monster Hunter Now велась на протяжение четырёх лет. Игрой занималась токийская команда Niantic, которая в прошлом работала над Pikmin Bloom. Релиз ожидается в сентябре этого года на iOS and Android. А с 25 апреля пройдёт закрытое бета-тестирование проекта, на которое можно подать заявку через официальный сайт.