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32 минуты назад

Capcom и авторы Pokemon GO из Niantic анонсировали Monster Hunter Now

Игромания.ру

Создатели Pokemon GO из Niantic и компания Capcom анонсировали Monster Hunter Now, новую игру серии Monster Hunter для смартфонов, основанную на технологии дополненной реальности.

Capcom и авторы Pokemon GO анонсировали Monster Hunter Now
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроков ждёт захватывающая охота на фантастических существ, но уже не в комфорте собственного дома, а в реальном мире. Сражения сделали относительно простыми, а их максимальная продолжительность — 75 секунд. В игре будет свой аналог PokeStop с ресурсами, а сами монстры будут варьироваться в зависимости от местного биома.

Кроме того, авторы Monster Hunter Now придумали специального напарника по имени Палико, который будет сопровождать пользователей в их приключении, а также предусмотрели совместную охоту до четырёх человек.

Разработка Monster Hunter Now велась на протяжение четырёх лет. Игрой занималась токийская команда Niantic, которая в прошлом работала над Pikmin Bloom. Релиз ожидается в сентябре этого года на iOS and Android. А с 25 апреля пройдёт закрытое бета-тестирование проекта, на которое можно подать заявку через официальный сайт.

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