В мае все игроки Marvel Snap бесплатно получат Китти Прайд

Создатели Marvel Snap поделились подробностями майского патча, одной из главных особенностей которого станет возвращение Китти Прайд.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что карта оказалась «сломана» на релизе, и разработчики убрали её из игры для устранения проблем. Однако последнее подразумевало внесение фундаментальных изменений в игровой движок, поэтому команда решила просто переработать дизайн Китти, дав ей новую способность — автоматически возвращаться в руку игрока в начале каждого раунда.

Тестирование обновлённой карты ещё продолжается. В качестве компенсации игрокам, потратившим на Китти свои жетоны, раздадут 8000 жетонов уже на этой неделе. Кроме того, в мае, когда Китти Прайд вернётся в Marvel Spap, все игроки получат её карту совершенно бесплатно.