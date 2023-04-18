$81.63+0.1289.66-0.50
21 минуту назад

В мае все игроки Marvel Snap бесплатно получат Китти Прайд

Игромания.ру

Создатели Marvel Snap поделились подробностями майского патча, одной из главных особенностей которого станет возвращение Китти Прайд.

В мае все игроки Marvel Snap бесплатно получат Китти Прайд
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что карта оказалась «сломана» на релизе, и разработчики убрали её из игры для устранения проблем. Однако последнее подразумевало внесение фундаментальных изменений в игровой движок, поэтому команда решила просто переработать дизайн Китти, дав ей новую способность — автоматически возвращаться в руку игрока в начале каждого раунда.

Тестирование обновлённой карты ещё продолжается. В качестве компенсации игрокам, потратившим на Китти свои жетоны, раздадут 8000 жетонов уже на этой неделе. Кроме того, в мае, когда Китти Прайд вернётся в Marvel Spap, все игроки получат её карту совершенно бесплатно.

Коллекционная карточная Marvel Snap распространяется бесплатно на PC и мобильных устройствах. Игра официально недоступна в России, но в начале этого года получила поддержку русского языка.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий