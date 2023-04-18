Киберспортсмен пожаловался на невыплату зарплаты

У нас были бюрократические задержки, из-за которых мы вынуждены были задержать зарплату DkFogas, выплатив остальным игрокам. 10 апреля ему было ясно сказано, что он получит зарплату, просто нужно подождать — никто не собирался кидать его. Но после этого ***, конечно, уже не получит. С этого дня DkFogas оштрафован на ту зарплату, что мы ему были должны, за разглашение конфиденциальной информации. Всё по контракту.