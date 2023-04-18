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Нейросеть показала российских стримеров в виде персонажей Fortnite

Канал стримерского объединения Gamers Club показал арты популярных российских стримеров, которых искусственный интеллект представил в стилистике игры Fortnite.

Нейросеть показала российских стримеров в виде персонажей Fortnite
© Чемпионат.com

В подборку попали образы Алины Рин, Ярослава NS Кузнецова, Александра VooDooSh Шальчинова и других известных представителей русскоязычного Twitch. Авторы также поинтересовались у подписчиков, каких стримеров они хотели бы увидеть во второй части подборки.

Игорь Guit88man Фролов

GAMERS CLUB

Александр VooDooSh Шальчинов

GAMERS CLUB

Сергей Nuke73 Редфилд

GAMERS CLUB

Ярослав NS Кузнецов

GAMERS CLUB

Алина AlinaRinRin

GAMERS CLUB

Михаил UncleBjorn Левенко

GAMERS CLUB

Ранее нейросеть Midjourney показала, как могли бы выглядеть персонажи киновселенной Marvel (Доктор Стрэндж, Человек-паук и другие), если бы они жили в XIX веке.

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