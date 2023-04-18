Нейросеть показала российских стримеров в виде персонажей Fortnite
Канал стримерского объединения Gamers Club показал арты популярных российских стримеров, которых искусственный интеллект представил в стилистике игры Fortnite.
В подборку попали образы Алины Рин, Ярослава NS Кузнецова, Александра VooDooSh Шальчинова и других известных представителей русскоязычного Twitch. Авторы также поинтересовались у подписчиков, каких стримеров они хотели бы увидеть во второй части подборки.
Игорь Guit88man Фролов
GAMERS CLUB
Александр VooDooSh Шальчинов
GAMERS CLUB
Сергей Nuke73 Редфилд
GAMERS CLUB
Ярослав NS Кузнецов
GAMERS CLUB
Алина AlinaRinRin
GAMERS CLUB
Михаил UncleBjorn Левенко
GAMERS CLUB
Ранее нейросеть Midjourney показала, как могли бы выглядеть персонажи киновселенной Marvel (Доктор Стрэндж, Человек-паук и другие), если бы они жили в XIX веке.