Нейросеть показала российских стримеров в виде персонажей Fortnite

В подборку попали образы Алины Рин, Ярослава NS Кузнецова, Александра VooDooSh Шальчинова и других известных представителей русскоязычного Twitch. Авторы также поинтересовались у подписчиков, каких стримеров они хотели бы увидеть во второй части подборки.