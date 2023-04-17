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За сутки удалось продать более 100 тысяч копий Boundary

На днях, 13 апреля, студия Surgical Scalpels и издательство Skystone Games выпустили в ранний доступ Steam фантастический шутер Boundary. И, как сообщило издание Gamerguru, за первый 24 часа после премьеры удалось продать более 100 тысяч копий игры.

За сутки удалось продать более 100 тысяч копий Boundary
© Игромания.ру

Boundary собрала в основном положительные отзывы игроков: её рекомендует 74% покупателей. Участники космических сражений отмечают, что игровой процесс в невесомости ощущается глотком свежего воздуха, при этом качество картинки на высоте, а звуки и анимации отлично передают пребывание в скафандре.

Впрочем, у шутера ещё хватает проблем, прежде всего с пингом и балансом. Можно ожидать, что разработчики работают как над технической стороной, так и над новым контентом для Boundary. А пока купить игру можно до 20 апреля со скидкой, за 809 рублей.

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