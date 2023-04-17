За сутки удалось продать более 100 тысяч копий Boundary

На днях, 13 апреля, студия Surgical Scalpels и издательство Skystone Games выпустили в ранний доступ Steam фантастический шутер Boundary. И, как сообщило издание Gamerguru, за первый 24 часа после премьеры удалось продать более 100 тысяч копий игры.

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Boundary собрала в основном положительные отзывы игроков: её рекомендует 74% покупателей. Участники космических сражений отмечают, что игровой процесс в невесомости ощущается глотком свежего воздуха, при этом качество картинки на высоте, а звуки и анимации отлично передают пребывание в скафандре.