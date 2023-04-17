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1 час назад

В сети оказался скриншот с бета-тестов Forza Motorsport

Игромания.ру

Различные источники в сети опубликовали утекший скриншот с закрытого бета-тестирования Forza Motorsport. И, как удалось установить Тому Хендерсону, снимок подлинный. Его сделал Twitch-стример Tryyton, который принимал участие в тестах, которые проводила неназванная компания.

В сети оказался скриншот с бета-тестов Forza Motorsport
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Стример отрицает, что является источником утечки. Однако он сообщил, что делился снимкой в закрытом Discord-канале, созданном для сообщений об ошибках. Прочей информацией он не поделился, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

Игромания.ру

Как удалось выяснить по водяным знакам на снимке, скриншот был сделан 9 февраля, когда проводились мультиплеерные стресс-тесты Forza Motorsport. Игру разрабатывают для PC и Xbox Series, о её сроках релиза пока не объявляют.

Игры,Том Хендерсон,
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