В сети оказался скриншот с бета-тестов Forza Motorsport

Различные источники в сети опубликовали утекший скриншот с закрытого бета-тестирования Forza Motorsport. И, как удалось установить Тому Хендерсону, снимок подлинный. Его сделал Twitch-стример Tryyton, который принимал участие в тестах, которые проводила неназванная компания.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Стример отрицает, что является источником утечки. Однако он сообщил, что делился снимкой в закрытом Discord-канале, созданном для сообщений об ошибках. Прочей информацией он не поделился, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

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