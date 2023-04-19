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35 минут назад

Авторы Diablo 4 готовят «секретный» анонс на ближайшем стриме

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Творческий директор Diablo 4 Род Фергюссон намекнул на некий секретный анонс, который состоится на ближайшем стриме экшена. Разработчик не поделился никакими деталями, а тизер анонса он представил в шуточной манере, будто бы перепутал рабочий чат с «Твиттером».

Авторы Diablo 4 готовят «секретный» анонс на ближайшем стриме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Стрим Diablo 4 пройдёт 20 апреля — на нём геймдиректор проекта Джозеф Пьепиора и стример Rhykker расскажут о поздних стадиях игры. Судя по всему, у разработчиков приготовлен некий сюрприз для тех, кто готовится провести в новинке десятки и даже сотни часов. Кроме того, авторы расскажут о сделанных выводах после беты и поделятся другой информацией об экшене.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня.

Игры,Род Фергюссон,
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