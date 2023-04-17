Авторы Gord рассказали о работе над мифологией игры

Стэн Джаст, геймдиректор будущей стратегии Gord, в очередном выпуске дневников разработчика продолжил рассказ о процессе создания игры. Но на этот раз к нему присоединилась писательница Анна Сокальская, которую привлекли к задаче создания игрового мира.

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Творцы Gord опирались на славянские мифы и языческие верования, при этом свой мир они создавали с нуля, не основываясь ни на каких существующих вселенных. И для того, чтобы сделать всё как следует, они связались с Сокальской, чьи работы также опирались на славянскую мифологию.

Разработчики надеются, что игроки прочтут все приготовленные сценаристами фрагменты Летописи, чтобы оценить глубину и проработку игрового мира. Пока что неизвестно, когда предоставится такая возможность: даты релиза у игры ещё нет.