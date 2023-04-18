Вышла российская танцевальная VR-игра с саундтреком от «Яндекс.Музыки»

«У нас мир — это научная фантастика. Есть референсы: искусство, книги, музыка, изображения. И обязательно база в плане образов. Мы заложили туда «Витрувианского человека», потому что для гейм-дизайна такого проекта нужно сначала создать сетку, в рамках которой фигуры будут появляться в нужный момент времени под BPM. Это для игрока они «летят», а на самом деле просто появляются в нужный момент, в ритм, чтобы их в итоге разбить», — рассказал креативный директор игры Денис Тимохин.