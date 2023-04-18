Warner Bros. Games анонсировала новую игру по вселенной Гарри Поттера

Warner Bros. Games анонсировала игру по вселенной Гарри Поттера под названием Harry Potter: Quidditch Champions. Об этом сообщает DTF.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Отмечается, что игроки смогут соревноваться в квиддиче. Игра выйдет на ПК и консолях, однако платформы не уточняются.

По данным DTF, Harry Potter: Quidditch Champions станет полноценной и независимой игрой, в которой пользователи смогут создавать, настраивать своих персонажей и участвовать в командных онлайн-матчах.

Игра разрабатывается студией Unbroken Studios. Дата выхода на данный момент не раскрывается. Ожидается, что Warner Bros. Games проведет серию ограниченных тестов 21-22 апреля.