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58 минут назад

Warner Bros. Games анонсировала новую игру по вселенной Гарри Поттера

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Warner Bros. Games анонсировала игру по вселенной Гарри Поттера под названием Harry Potter: Quidditch Champions. Об этом сообщает DTF.

Warner Bros. Games анонсировала новую игру по вселенной Гарри Поттера
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти»Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Отмечается, что игроки смогут соревноваться в квиддиче. Игра выйдет на ПК и консолях, однако платформы не уточняются.

По данным DTF, Harry Potter: Quidditch Champions станет полноценной и независимой игрой, в которой пользователи смогут создавать, настраивать своих персонажей и участвовать в командных онлайн-матчах.

Игра разрабатывается студией Unbroken Studios. Дата выхода на данный момент не раскрывается. Ожидается, что Warner Bros. Games проведет серию ограниченных тестов 21-22 апреля.

Ранее стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Согласно тизеру, новый сериал будет в точности адаптирован под серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

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