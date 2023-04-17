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Названы любимые отечественные видеоигры россиян

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Российские геймеры оценили состояние отечественного рынка видеоигр. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Названы любимые отечественные видеоигры россиян
© Atomic Heart / студия Mundfish

По данным опроса, на первом месте по количеству фанатов среди отечественных видеоигр оказалась Atomic Heart. Ниже в списке любимых игр расположились Escape from Tarkov, Heroes of Might and Magic V, Pathfinder и «Аллоды».

Самой популярной отечественной игровой студией геймеры назвали 1C Game Studios, которая выпустила большое количество тайтлов. На втором и третьем местах расположились разработчик Atomic Heart Mundfish и создавшая серию игр «Аллоды» и «Демиурги» студия Nival соответственно. Также в топ попали Gaijin Entertainment и Owlcat Games.

Согласно опросу, лишь 27 процентов респондентов оценивают состояние российского геймдева положительно, чуть меньше 24 процентов считают, что состояние отрасли оставляет желать лучшего. При этом 83 процента опрошенных посчитали, что в ближайшие три года на рынке появятся качественные AAA-тайтлы от студий из России.

Ранее представители онлайн-школы XYZ School заявили, что более 80 процентов российских геймеров испытывали проблемы с покупкой видеоигр. Чаще всего такие трудности возникали при покупке в цифровом сервисе Steam — 56 процентов, PlayStation Store — 20 процентов.

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