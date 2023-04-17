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Natus Vincere начала с победы Intel Extreme Masters Rio 2023 по CS:GO

В Рио-де-Жанейро начался Intel Extreme Masters Rio 2023 по CS:GO. В первый день турнира уже сыграли коллективы из группы А.

Natus Vincere начала с победы Intel Extreme Masters Rio 2023 по CS:GO
© hltv.org

Так, Heroic одолела 9INE, BIG была сильнее MOUZ, Imperial Esports уступила Ninjas in Pyjamas, а The MongolZ проиграла Natus Vincere. Победители прошли в полуфинал верхней сетки своей группы, проигравшие поборются за выживание в нижней сетке.

Соревнование продолжается матчами группы В. И со второй группы Cloud9 смогла обыграть MIBR и прошла в полуфинал, где сыграет с победителем матча Vitality — OG.

Турнир проходил с 17 по 23 апреля. Команды разыгрывают 250 тыс долларов. Победителю помимо части призового фонда достанется слот IEM Cologne 2023.

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