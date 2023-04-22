Лучшее оружие в Fortnite в текущем сезоне

Каждый новый сезон Fortnite разнообразит игру за счет нового оружия, механик и других мелочей. Портал Eurogamer составил топ оружия 4 главы 2 сезона — чтобы вы знали, за какими стволами охотиться в первую очередь.

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Heisted Blink Mag SMG

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Данная версия Twin Mag SMG обладает невероятной скорострельностью и скоростью перезарядки за счет двух магазинов. Она также предоставляет эффект Zero Point Dash после перезарядки. Как на обычном варианте оружия, перед перестрелкой желательно перезарядить магазин вхолостую, чтобы заранее подготовить бафф для боя.

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Heisted Run N’ Gun SMG

Heisted-версия Run’ N Gun SMG наносит огромный урон на близкой дистанции, но по-настоящему хорошим оружием она становится за счет эффекта Slap, который активен, пока вы держите ПП в руках. Перезарядка во время спринта — крайне ценное преимущество.

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Enhanced Havoc Pump Shotgun

Медленный дробовик, который стоит использовать исключительно на близких дистанциях — но в своей стихии ему практически нет равных. Как и Thunder Shotgun, Havoc Pump обладает великолепным уроном, однако решающим фактором будет ваша меткость: низкая скорострельность не прощает ошибок.

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Kinetic Blade

Неплохая альтернатива дробовикам. Kinetic Blade — достойное оружие ближнего боя, которым чуть проще пользоваться благодаря высокой скорости атаки. Помимо этого, альтернативная атака Knockback Slash полезна для быстрого перемещения или отбрасывания противников.

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Heisted Accelerant Shotgun

Экзотическая версия Maven Auto Shotgun, отлично подходящая для перестрелок на средней и близкой дистанции. Дробовик обладает хорошим временем отката между выстрелами, что облегчает использование оружия. Heisted-версия также добавляет эффект Pepper при продолжительном огне — он постепенно повышает скорострельность, превращая оружие в некий гибрид пистолет-пулемета и дробовика.

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Red-Eye Assault Rifle

Если вы не любите играть от первого лица, то обходите Red-Eye стороной. И напротив, если вы метко стреляете от первого лица, то штурмовая винтовка Red-Eye может стать лучшим оружием в игре. Кучность огня и скорострельность на средних и дальних дистанциях позволяют без проблем стрелять по движущимся целям.

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Tactical Pistol

Tactical Pistol может сослужить хорошую службу практически любому игроку благодаря двойному урону при попадании в голову, простоте использования, неплохой дальности стрельбы и тому факту, что его легко найти на карте. Он выполняет примерно те же функции, что и пистолет-пулемет, но со всеми преимуществами обычных пистолетов — включая перк Light Fingers.

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Heavy Sniper Rifle

Тяжелая снайперская винтовка не так скорострельна, как некоторые легкие аналоги, но высочайшая огневая мощь компенсирует этот недостаток — особенно если вы не жалуетесь на меткость. Высокий урон выстрелов также делает это оружие эффективным инструментом для уничтожения построек и добивания транспортных средств.

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Highcard’s Havoc Suppressed Assault Rifle

Мифическая версия обычной Havoc Suppressed Rifle — превосходный вариант и без того хорошей винтовки для средних дистанций. Он жертвует толикой урона ради глушителя, однако последний сделает вас незаметным на компасе при стрельбе. Что полезно, т.к. стрелять вы будете много и часто — небольшая потеря урона будет совсем незаметна.

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Overclocked Pulse Rifle

Еще одна вариация стандартной Pulse Rifle: она предлагает повышенную скорострельность при огне от бедра, но повышенный урон прицельных выстрелов. Overclocked-версия имеет чуть более высокую скорострельность, чем предыдущий вариант Pulse Rifle, Slone’s, однако для эффективного использования необходимо твердо контролировать отдачу. Если вы уверены в своей меткости, оружие подойдет для дальних дистанций.