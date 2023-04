Пять интересных игр, которые вы точно пропустили на этой неделе

Очередной ретро-хоррор в стилистике PS1 от издателя Torture Star Video: ценители жанра могут знать компанию по Bloodwash и Night at the Gates of Hell. В Rewind Or Die игроку предстоит отработать ночную смену в старом видеосалоне, пока за главным героем охотится таинственный маньяк. Поклонникам ностальгических хорроров понравится.