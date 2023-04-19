Пять интересных игр, которые вы точно пропустили на этой неделе

В Steam каждый день выходят десятки новых проектов, и уследить за всеми практически невозможно. Портал PC Gamer собрал список из пяти интересных релизов этой недели — от тактического шутера в VR до покерной JRPG.

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Представьте себе Rainbow Six Siege в виртуальной реальности — и получится Breachers. Это соревновательный шутер, где две команды по пять игроков штурмуют и защищают сооружения при помощи различных гаджетов, слаженной тактики и координации. На VR-шлемах не выходило ничего подобного, но если многопользовательские матчи покажутся слишком напряженными, всегда можно зайти в одиночный режим. Выпускать подобные проекты эксклюзивно для гарнитур виртуальной реальности — рискованная затея, однако пока Breachers собирает крайне положительные отзывы.

Steam

Очередной ретро-хоррор в стилистике PS1 от издателя Torture Star Video: ценители жанра могут знать компанию по Bloodwash и Night at the Gates of Hell. В Rewind Or Die игроку предстоит отработать ночную смену в старом видеосалоне, пока за главным героем охотится таинственный маньяк. Поклонникам ностальгических хорроров понравится.

Steam

Gobyworld — point-and-click приключение, главный герой которого… Антропоморфный кусок пережеванной жвачки, застрявший в кишечнике какого-то человека. Чтобы выбраться из организма, ему предстоит исследовать разные части тела, повстречать другие потерявшиеся предметы и решать головоломки. Gobyworld можно пройти всего за полчаса, поэтому не проходите мимо, если любите эксцентричные игры.

Steam

Dance of Cards объединяет элементы JRPG, игры на выживание и… Покера. Если вы вдруг смотрели аниме Kaiji: Ultimate Survivor, то сразу узнаете завязку: 16 незнакомцев заперты на круизном лайнере, и для того, чтобы выжить, им нужно обыгрывать соперников в покер и другие азартные игры. Победителя ждет жизнь, проигравшего — смерть. Но для победы предстоит не только грамотно блефовать: навыки персонажей играют не меньшую роль.

Steam

Готическая пиксельная метроидвания: сложная, красивая и динамичная. Hunt the Night сочетает ближний бой, стрельбу, исследование локаций, головоломки и напряженные битвы с боссами, где игра ненадолго превращается в bullet hell. Проект не предлагает ничего радикально нового, однако поклонникам жанра, возможно, стоит обратить внимание — не каждая студия способна на такой впечатляющий пиксель-арт.