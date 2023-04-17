Слух: авторы Hi-Fi Rush из Tango Gameworks работают над JRPG

Испанский инсайдер утверждает, что Tango Gameworks вовсю трудится над новыми играми. Судя по всему, это будет два разных проекта.
Первая из игр будет в жанре JRPG. Её тематика неизвестна, но разработка ведётся по новой интеллектуальной собственности. Зато точно ясно, что второй проект не является The Evil Within 3, намёки на которую ранее нашли фанаты.
Несколько месяцев назад Tango Gameworks покинул её основатель Синдзи Миками, который призвал поддерживать будущие проекты студии. Разработчики тем временем продолжают развивать уже выпущенные игры. Hi-Fi Rush получила третье крупное обновление, а Ghostwire: Tokyo вышла на Xbox Series.