Слух: авторы Hi-Fi Rush из Tango Gameworks работают над JRPG

Испанский инсайдер утверждает, что Tango Gameworks вовсю трудится над новыми играми. Судя по всему, это будет два разных проекта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Первая из игр будет в жанре JRPG. Её тематика неизвестна, но разработка ведётся по новой интеллектуальной собственности. Зато точно ясно, что второй проект не является The Evil Within 3, намёки на которую ранее нашли фанаты.