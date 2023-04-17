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NVIDIA откладывает массовое производство RTX 4000 из-за популярности RTX 3000 — DigiTimes

NVIDIA выпустила уже четыре модели из линейки видеокарт GeForce RTX 4000, однако до сих пор не запустила массовое производство новых чипов. Как сообщает портал DigiTimes, компания ждёт полной распродажи RTX 3000, графические ускорители которой заполонили склады крупнейших производителей ещё осенью.

NVIDIA откладывает массовое производство RTX 4000 из-за популярности RTX 3000
© NVIDIA

Обычно NVIDIA серьёзно наращивает производство новых линеек своих видеокарт к третьему кварталу, однако в этот раз корпорация решила не спешить, опасаясь очередного перенасыщения рынка. После того как майнинг криптовалют на чипах ушёл в прошлое, пользователи перестали моментально скупать все новинки — из-за этого на складах скопилось очень много RTX 3090, RTX 3080 и других мощных видеокарт.

При этом, по данным DigiTimes, в NVIDIA довольны первыми отгрузками RTX 4000. В компании также ожидают резкий скачок интереса к новой линейке после окончания продаж RTX 3000.

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