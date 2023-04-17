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6 минут назад

Что мы знаем о Minecraft Legends: новой стратегии по мотивам Minecraft

Мария Иванова

18 апреля состоится релиз Minecraft Legends — стратегического спин-оффа Minecraft, где игроку предстоит отбить вторжение армии пиглинов. Портал PC Gamer собрал все, что известно об игре.

Что мы знаем о Minecraft Legends: новой стратегии по мотивам Minecraft
Фото: SteamSteam

Кто разрабатывает Minecraft Legends

Видео дня

Многие геймеры автоматически подумали, что, раз речь идет о Minecraft, то спин-оффом должна заниматься Mojang — создательница оригинальной игры. Но нет, за разработку Minecraft Legends отвечает студия Blackbird Interactive

Что известно об игровом процессе Minecraft Legends

Minecraft Legends превращает песочницу на выживание в стратегию в реальном времени, где сражения происходят как на знакомых, так и совершенно новых биомах. Игрокам предстоит путешествовать по миру верхом на ездовом животном, собирать ресурсы и новых союзников, сражаться против пиглинов и строить собственные базы. Но, в отличие от многих других RTS, игрок управляет своим персонажем от третьего лица — именно поэтому сами разработчики называют Minecraft Legends «экшен-стратегией».

Разработчики сделали ставку на разнообразие. Например, ездовые животные не ограничиваются одними лошадьми: игрок может завести самых разных скакунов, включая огромную фиолетовую кошку. Среди дружественных созданий можно повстречать барсуков, лам и фей, которые помогают игроку строить сооружения и собирать ресурсы.

Какие юниты есть в Minecraft Legends

Minecraft Legends не только позаимствовала часть бестиария из оригинальной игры — авторы также представят в игре новых существ, которые будут союзниками и противниками игроков. Так, помимо классических персонажей, вроде жителей деревень, скелетов и криперов, игрок сможет заручиться поддержкой разных типов големов. Например, каменные големы эффективны против вражеских укреплений, тогда как големы из досок пригодятся, если вам понадобится юнит дальнего боя.

Пиглины тоже получат новый арсенал: их армии разделены на орды, каждая из которых имеет собственную специализацию и уникальные особенности. Некоторые пользуются защитными сооружениями, другие применяют специфических юнитов — вроде пиглинов-броненосцев, которые катаются по полю боя, как огромные шары.

Steam

Есть ли в Minecraft Legends сетевой режим и кроссплей

Minecraft Legends предлагает кооперативный режим прохождения и соревновательные битвы между игроками, где необходимо первым разрушить базу соперника. Причем в последнем режиме в разборки игроков также могут вмешиваться пиглины под управлением ИИ. Что касается матчей между разными платформами, то Minecraft Legends поддерживает кроссплей на всех актуальных устройствах: ПК, Xbox, PlayStation и Switch.

Что о Minecraft Legends говорят журналисты

Эмбарго на рецензии уже спало, поэтому в интернете появилось много рецензий на Minecraft Legends от игровых изданий. Правда, если верить агрегатору Metacritic, проект вызвал смешанные впечатления. Часть журналистов хвалит игру за легкое настроение, яркие краски, простые механики и неожиданно глубокий геймплей. Противники Minecraft Legends, тем временем, отмечают, что игра не очень хорошо сочетает изучение мира и стратегические битвы, а также страдает от однообразия и недостатка интересных тактических опций.

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