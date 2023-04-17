В CS:GO продали скин AK-47 и редкого ножа Karambit за ₽40 млн

Известный трейдер под ником zipeL провернул очередную невероятно дорогую сделку в CS:GO. Он помог продать #1 AK-47 661 ST MW с 4x Titan (Holo) и нож Karambit #387 P1 в состоянии «поношенный». Общая сумма сделки оценивается приблизительно в $500 тыс. — более 40 млн рублей.

Фото: Valve Valve

ZipeL не рассказал, сколько стоил каждый скин, однако примерную сумму можно вычислить по торговой площадке Steam. Так, «поношенный» нож Karambit #387 P1 продаётся приблизительно за $100 тыс. — таким образом, #1 AK-47 661 ST MW с 4x Titan (Holo) обошёлся покупателю примерно в $400 тыс. Его стоимость во многом складывается из четырёх очень дорогих наклеек и номера паттерна 661.

Valve

Valve