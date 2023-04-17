Хидео Кодзима посетил Диснейленд в Лос-Анджелесе

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в социальных сетях поделился своим посещением Диснейленда в Лос-Анджелесе. Разработчик выложил множество различных фото, на которых можно увидеть косплееров и локации.

Фото: Хидео Кодзима Хидео Кодзима

В числе косплееров можно увидеть Стражей Галактики, штурмовиков и вуки из «Звёздных войн» и многое другое. Сам геймдизайнер при этом побыл в роли джедая с синим световым мечом и всё время носил ушки Микки Мауса — одного из самых узнаваемых персонажей Disney.

Судя по фото, Кодзима пробыл в Диснейленде с утра и до самого вечера. Разработчик успел застать и ночной яркий салют — его можно увидеть на последней фотографии.

Хидео Кодзима

Хидео Кодзима

Хидео Кодзима

Хидео Кодзима

Хидео Кодзима