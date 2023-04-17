Astrum и My.Games поделили между собой Warface

Издатель My.Games договорился с Astrum Entertainment о «разделении» онлайн-шутера Warface на российское и международное издания.

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Astrum оставляет за собой текущую версию игры для PC, бренд и аудиторию из России, получая прибыль лишь на местном рынке — с помощью площадки VK Play. Тогда же как My.Games достался код игры, который авторы используют для запуска нового продукта (PC и консоли) на международных рынках.

Дистрибуция свежей версии игры будет проходить не только через Steam и EGS, но и через собственный лаунчер My.Games. Сейчас для создания проекта набирают специалистов — ожидается, что разработка займёт примерно полтора года.

Эксперты рынка считают, что если Astrum добавит в свою игру актуальные политические сюжеты, то сможет рассчитывать на государственную поддержку в России. Стоимость сделки могла обойтись My.Games в 100-150 млн долларов, но сам издатель утверждает, что соглашение было заключено без финансовых трат.

Выручка Warface за последние 11 лет составила порядка 700 млн долларов, а общая аудитория шутера достигла 120 млн человек, причём больше половины из них — российские геймеры. Согласно одному из источников, выручка игры за 2022 была равна 100 млн долларов (по 50% с российского и глобального рынков).