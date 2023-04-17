$81.50-0.1790.16+0.16

Разделяй и властвуй — Astrum и My.Games поделили между собой Warface

Издатель My.Games договорился с Astrum Entertainment о «разделении» онлайн-шутера Warface на российское и международное издания.

Astrum и My.Games поделили между собой Warface
© Игромания.ру

Astrum оставляет за собой текущую версию игры для PC, бренд и аудиторию из России, получая прибыль лишь на местном рынке — с помощью площадки VK Play. Тогда же как My.Games достался код игры, который авторы используют для запуска нового продукта (PC и консоли) на международных рынках.

Дистрибуция свежей версии игры будет проходить не только через Steam и EGS, но и через собственный лаунчер My.Games. Сейчас для создания проекта набирают специалистов — ожидается, что разработка займёт примерно полтора года.

Эксперты рынка считают, что если Astrum добавит в свою игру актуальные политические сюжеты, то сможет рассчитывать на государственную поддержку в России. Стоимость сделки могла обойтись My.Games в 100-150 млн долларов, но сам издатель утверждает, что соглашение было заключено без финансовых трат.

Выручка Warface за последние 11 лет составила порядка 700 млн долларов, а общая аудитория шутера достигла 120 млн человек, причём больше половины из них — российские геймеры. Согласно одному из источников, выручка игры за 2022 была равна 100 млн долларов (по 50% с российского и глобального рынков).

Ранее Leta Capital приобрела My.Games за 642 млн долларов, после чего издатель объявил об уходе из России и передал свои местные активы Astrum Entertainment.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий