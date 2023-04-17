Более 2400 пользователям Steam ограничили аккаунты за поддержку негативного отзыва
Steam ограничил аккаунты более 2400 пользователей, поддержавших отрицательный отзыв об условно-бесплатном MOBA-слэшере Warlander.
Обзор, о котором идёт речь, содержал в себе критику «подозрительной» античит-системы. По словам автора, система Sentry Anti-Cheat «продолжала работать, даже при закрытой игре» и в это время, похоже, «отправляла некоторые пакеты данные на японские IP-адреса. В отзыве также объяснялось, как полностью удалить античит.
Другие пользователи посчитали критику и инструкцию действительно полезными, отдав им 2439 голосов и несколько сотен наград. Однако в середине апреля отзыв оказался забанен модератором Steam за нарушение условий использования платформы.
Следом ограничение аккаунта на 30 дней получил и его автор. Но на этом модераторы Steam не остановились. Аналогичные ограничения получили 2439 пользователей, проголосовавших за отзыв.
Все пострадавшие могли продолжать играть в игры, но временно потеряли возможность публиковать новые обзоры, голосовать за другие отзывы и делиться сообщениями на форумах. К счастью, ограничения уже сняли.
Как объясняет Steam, модераторы ошибочно посчитали содержание изначального отзыва потенциально опасным, так как оно предполагало вмешательство в работу античит-системы и редактирование реестра. Техподдержка не только сняла все выданные ранее ограничения, но и предложила изменить формат обзора на «руководство Steam».
Кроме того, на ситуацию отреагировал издатель Warlander Plaion, заявив, что Sentry Anti-Cheat не собирает личную информацию. Сообщается, что в античите была ошибка, из-за которой значок программы продолжал отображаться на панели задач после её закрытия, создавая впечатление, что античит всё ещё работал. Plaion также поделилась инструкцией по удалению Sentry Anti-Cheat.