Более 2400 пользователям Steam ограничили аккаунты

Steam ограничил аккаунты более 2400 пользователей, поддержавших отрицательный отзыв об условно-бесплатном MOBA-слэшере Warlander.

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Обзор, о котором идёт речь, содержал в себе критику «подозрительной» античит-системы. По словам автора, система Sentry Anti-Cheat «продолжала работать, даже при закрытой игре» и в это время, похоже, «отправляла некоторые пакеты данные на японские IP-адреса. В отзыве также объяснялось, как полностью удалить античит.

Другие пользователи посчитали критику и инструкцию действительно полезными, отдав им 2439 голосов и несколько сотен наград. Однако в середине апреля отзыв оказался забанен модератором Steam за нарушение условий использования платформы.

Следом ограничение аккаунта на 30 дней получил и его автор. Но на этом модераторы Steam не остановились. Аналогичные ограничения получили 2439 пользователей, проголосовавших за отзыв.

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Все пострадавшие могли продолжать играть в игры, но временно потеряли возможность публиковать новые обзоры, голосовать за другие отзывы и делиться сообщениями на форумах. К счастью, ограничения уже сняли.

Как объясняет Steam, модераторы ошибочно посчитали содержание изначального отзыва потенциально опасным, так как оно предполагало вмешательство в работу античит-системы и редактирование реестра. Техподдержка не только сняла все выданные ранее ограничения, но и предложила изменить формат обзора на «руководство Steam».