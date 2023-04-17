Один из новых слухов о ремейке Metal Gear Solid 3 получил опровержение

Слухи о том, что Konami работает над ремейком или «новой версией» Metal Gear Solid 3: Snake Eater ходят по сети уже несколько лет. Ранее очередной намёк на проект нашли в посте актрисы озвучки Донны Берк, которая сфотографировалась с альбомом Snake Eater и подписала, что «идёт запись».

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Однако данный проект не относится к ремейку Metal Gear Solid 3 — об этом заявил композитор Мейсон Либерман. Он подчеркнул, что команда работает над Snake Eater и что «это звучит невероятно». Проект ожидает анонс в ближайшие месяцы.

Либерман также подчеркнул, что команда не сотрудничает с Tencent, несмотря на то, что сам он работает в китайской компании. Похоже, композитор посчитал, что некоторые фанаты могут увидеть ошибочный намёк и в этом факте, поэтому решил предупредить заранее.