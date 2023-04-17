Названа возможная цена видеокарты NVIDIA RTX 4060 Ti

Раскрыта цена самой дешёвой современной видеокарты NVIDIA — RTX 4060 Ti
Инсайдер RedGamingTech, ссылаясь на достоверные источники, которые ранее предсказали стоимость видеокарты NVIDIA RTX 4070, раскрыл возможную стоимость грядущей RTX 4060 Ti.
Согласно его данным, референсная модель будет стоить около $450, а кастомные версии карты могут обойтись значительно дороже. Особенно если речь идёт о флагманских решениях с мощными системами охлаждения и разгоном.
RedGamingTech также отметил, что RTX 4060 Ti будет оснащена всего 8 ГБ видеопамяти. Однако не исключено, что в будущем может появиться версия с большим объёмом видеопамяти — от 10 до 12 ГБ. Точная дата выпуска такой модификации пока неизвестна.
Ожидается, что официальный анонс NVIDIA RTX 4060 Ti 8 ГБ состоится уже в мае. При успешном выпуске видеокарты, она сможет привлечь больше пользователей благодаря своему соотношению цены и производительности.
Возможность выбора между референсной моделью и кастомными версиями также позволит потребителям определиться с более подходящим вариантом в зависимости от их нужд и бюджета.