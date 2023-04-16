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17 минут назад

Американ Макги призвал поклонников игр про Алису «двигаться дальше»

Игромания.ру

На прошлой неделе геймдизайнер Американ Макги сообщил об отмене готовящейся игры Alice: Asylum, объявив, что больше не будет делать игры. А затем пообщался с игроками, призвав всех «прекратить задавать вопросы об Алисе».

Американ Макги призвал поклонников игр про Алису «двигаться дальше»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Многие спрашивали у Макги разрешения творить что-то своё, на что разработчик ответил, что все права на серию принадлежат EA. Так что никто не запретит фанатам создавать что-то уникальное, но главное не пытаться продавать результаты своего труда. Так что все вопросы на тему следует задавать американской компании.

Что касается его лично, Макги хочет просто отдохнуть от всего связанного с «Алисой». Разработчики сделали всё возможное, чтобы убедить EA создать новую игру, но компания приняла отрицательное решение. Так что и поклонникам серии, как и самому Макги, который чувствует такую же боль и даже гнев, следует принять непростое решение и «двигаться дальше».

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