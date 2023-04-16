Американ Макги призвал поклонников игр про Алису «двигаться дальше»

На прошлой неделе геймдизайнер Американ Макги сообщил об отмене готовящейся игры Alice: Asylum, объявив, что больше не будет делать игры. А затем пообщался с игроками, призвав всех «прекратить задавать вопросы об Алисе».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Многие спрашивали у Макги разрешения творить что-то своё, на что разработчик ответил, что все права на серию принадлежат EA. Так что никто не запретит фанатам создавать что-то уникальное, но главное не пытаться продавать результаты своего труда. Так что все вопросы на тему следует задавать американской компании.