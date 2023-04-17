Авторы Mortal Kombat 11 заработали на игре более $ 500 млн

Mortal Kombat — самая популярная файтинг-франшиза, в которой выпустили более десятка игр. Недавно в аккаунте бывшего глобального бренд-менеджера Warner Bros. Entertainment. Мэтта Уэлша появилась информация о том, что 11-я часть принесла авторам более $ 500 млн.

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В 2021 году сообщалось о 12 млн проданных копий проекта. С тех пор, предполагает издание Insider Gaming, эта цифра выросла и достигла 15 млн копий. Франшиза Mortal Kombat намного популярнее своих конкурентов в лице Tekken, Street Fighter и других файтингов.

Mortal Kombat 11 вышла в 2019 году и получила высокие оценки как от критиков, так и от геймеров.