Стартовые продажи Hogwarts Legacy оказались на 256% выше ожидаемых

На странице одного из руководителей Warner Bros на Linkedin заметили, что стартовые продажи Hogwarts Legacy (судя по всему, речь о первых двух неделях) оказались на 256% выше ожидаемых.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Там же напоминаются уже известные факты об успехах игры: уже через две недели продажи приключения превысили 12 млн копий, а сама игра заработала к тому времени порядка 850 млн долларов. А на Twitch за прохождениями Hogwarts Legacy одновременно наблюдало около 1,3 млн человек — и это рекорд для одиночных игр.

Помимо прочего, Hogwarts Legacy заняла первое место по продажам в США за февраль, а также обошла по стартовым продажам Call of Duty (с 2017 года), Elden Ring и Red Dead Redemption 2 в Европе.