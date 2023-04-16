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17 минут назад

Стартовые продажи Hogwarts Legacy оказались на 256% выше ожидаемых

Игромания.ру

На странице одного из руководителей Warner Bros на Linkedin заметили, что стартовые продажи Hogwarts Legacy (судя по всему, речь о первых двух неделях) оказались на 256% выше ожидаемых.

Стартовые продажи Hogwarts Legacy оказались на 256% выше ожидаемых
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Там же напоминаются уже известные факты об успехах игры: уже через две недели продажи приключения превысили 12 млн копий, а сама игра заработала к тому времени порядка 850 млн долларов. А на Twitch за прохождениями Hogwarts Legacy одновременно наблюдало около 1,3 млн человек — и это рекорд для одиночных игр.

Помимо прочего, Hogwarts Legacy заняла первое место по продажам в США за февраль, а также обошла по стартовым продажам Call of Duty (с 2017 года), Elden Ring и Red Dead Redemption 2 в Европе.

Сейчас для игры готовят неофициальную русскую озвучку, которая должна выйти до конца этого года. А здесь можно увидеть (и услышать) актёров, которые подарят голоса героям приключения. Обзор Hogwarts Legacy. Простая история о древней магии

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