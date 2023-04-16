В Honkai: Star Rail создателей Genshin Impact уже более 10 млн регистраций

Через десять дней создатели Genshin Impact выпустят на мобильных устройствах и PC новую ролевую игру под названием Honkai: Star Rail. А пока разработчики делятся предварительными успехами ещё не вышедшего проекта.

Так, на текущий момент в Honkai: Star Rail предварительно зарегистрировались уже более 10 млн раз. Как отмечают на «Канобу», этот показатель вырос на 2 млн с конца марта, когда он был равен 8 млн. Вполне возможно, что к релизу это число увеличится ещё как минимум на 1 миллион. Отметим, что предварительная регистрация даёт игрокам бонусы вроде дополнительного персонажа.