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В Honkai: Star Rail создателей Genshin Impact уже более 10 млн регистраций

Через десять дней создатели Genshin Impact выпустят на мобильных устройствах и PC новую ролевую игру под названием Honkai: Star Rail. А пока разработчики делятся предварительными успехами ещё не вышедшего проекта.

В Honkai: Star Rail создателей Genshin Impact уже более 10 млн регистраций
© Игромания.ру

Так, на текущий момент в Honkai: Star Rail предварительно зарегистрировались уже более 10 млн раз. Как отмечают на «Канобу», этот показатель вырос на 2 млн с конца марта, когда он был равен 8 млн. Вполне возможно, что к релизу это число увеличится ещё как минимум на 1 миллион. Отметим, что предварительная регистрация даёт игрокам бонусы вроде дополнительного персонажа.

Помимо PC и мобильных устройств, Honkai: Star Rail готовят для консолей PlayStation, но релиз на платформах состоится когда-то после 26 апреля.

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