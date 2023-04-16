В сети раньше времени появились более 2 часов Dead Island 2

В сети раньше времени появились геймплейные ролики Dead Island 2, демонстрирующие более 2 часов игрового процесса зомби-боевика. Они были загружены на канал DMCMaster вчера днём и до сих пор доступны (по ссылке).

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При этом видео не показывают самое начало, сюжетные сцены Dead Island 2. В роликах герой, каскадёр Джейкоб, бродит по улочкам Лос-Анджелеса, находя полезные материалы и вещи, читая записки и разбираясь со встреченными на пути зомби. Делать это можно как с помощью оружия в руках, так и, например, используя окружение и электричество.

Dead Island 2 выходит 21 апреля на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. В сети уже можно найти превью журналистов, а эмбарго на полноценные рецензии спадёт за пару дней до релиза. Ранее создатели игры показали 11 минут геймплея с горящими обломками и кровавыми зомби.

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