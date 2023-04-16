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Nintendo подтвердила, что почти ушла из России

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Российский офис Nintendo в официальном пресс-релизе сообщил, что Nintendo of Europe «сохранит минимальное присутствие» в РФ («Nintendo Россия» — часть Nintendo of Europe). В ближайшее время Nintendo of Europe закроет российское подразделение.

Nintendo подтвердила, что почти ушла из России
© Nintendo

Компания подчеркнула, что выполнит «действующие юридические, контрактные и административные обязательства». Сейчас она ищет партнера, который бы взял на себя гарантийный ремонт уже реализованных консолей. Возможно, им станет фирма «Ачивка», созданная сотрудниками российского подразделения Nintendo.

Издатель отдельно заявил, что не имеет никакого отношения к параллельному импорту.

Nintendo приостановила поставки продукции в РФ в марте 2022 г. Тога же она перевела российский eShop в режим сервисного обслуживания — купить в нем ничего нельзя.

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