Геймеры заметили пропажу русского языка из популярной игры

Из популярной стратегии Total War: Warhammer III начали исчезать надписи на русском языке после того, как 13 апреля для нее вышло дополнение Forge of the Chaos Dwarfs. Об этом сообщает издание DTF.

Фото: Sega Sega

Отмечается, что после выхода аддона в игре появились элементы интерфейса с пустыми областями вместо надписей. По умолчанию там должны были находиться русские слова.

DTF пишет, что разработчики Forge of the Chaos Dwarfs из студии Creative Assembly изначально хотели сделать русскую локализацию и, видимо, начали ее делать, но за несколько недель до релиза проекта отказались от этой задачи.

Геймеры жалуются, что после установки Forge of the Chaos Dwarfs русский язык местами исчез и из основного клиента Total War: Warhammer III. Согласно отзывам некоторых игроков, из-за пробелов в интерфейсе играть в стратегию теперь невозможно.