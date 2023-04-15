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Российский разработчик-одиночка выпустил шутер, похожий на Doom и Quake

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В магазине цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз шутера под названием IllWill, созданного разработчиком Вячеславом Бушуевым. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

«Представьте себе смесь Doom, Quake, Blood, Serious Sam с примесью безумия, и все это в великолепном Unreal Engine 4. Название этого кровавого коктейля — IllWill», — гласит описание проекта.

В общей сложности игроки хорошо встретили игру — 28 из 30 отзывов на IllWill положительные. Пользователи хвалят проект за графику, дизайн уровней, музыкальное сопровождение и высокий уровень сложности.

Несмотря на то, что разработчиком игры выступает россиянин, IllWill не получила поддержку русского языка — об этом предупреждает страница в Steam.

IllWill оценили в 435 руб. Перед тем, как покупать игру, можно загрузить бесплатную демо-версию.

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