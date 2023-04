Авторы The Day Before пытаются отстоять название

Разработчики постапокалиптического боевика The Day Before вызвали очередные сомнения в реальности игры, пытаюсь доказать её существование. Как мы помним, в начале 2023 года выяснилось, что студия Fntastic не владеет правами на торговую марку The Day Before: ещё в 2010 году её зарегистрировала корейская компания, создавшая календарь для смартфонов.