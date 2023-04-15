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1 час назад

Авторы The Day Before пытаются отстоять название, и это вызывает новые сомнения

Игромания.ру

Разработчики постапокалиптического боевика The Day Before вызвали очередные сомнения в реальности игры, пытаюсь доказать её существование. Как мы помним, в начале 2023 года выяснилось, что студия Fntastic не владеет правами на торговую марку The Day Before: ещё в 2010 году её зарегистрировала корейская компания, создавшая календарь для смартфонов.

Авторы The Day Before пытаются отстоять название
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На днях стало известно, что Fntastic подала «Петицию об аннулировании», в которой требует, чтобы владелец товарного знака, Ли Сон Чжэ, передал имя The Day Before для использования в игре. А теперь в сеть попал документ, который, предположительно, содержит график судебного разбирательства.

Если опубликованная информация правдива, то рассмотрение петиции Fntastic стартует 22 мая. А заключительные этапы судебного слушания начнутся не раньше 23 октября 2024 года. К тому времени должно пройти около года после предполагаемого релиза The Day Before: игра должна выйти 10 ноября 2023 года.

Сложно судить, на что рассчитывает Fntastic, ввязываясь в судебное разбирательство. Ведь если нынешние владельцы торговой марки не решат расстаться с ней добровольно в самом начале процесса, то студии придётся менять название, переносить или отменять проект, реальность которого и так вызывает сомнения в сообществе.

Игры,Сон чжэ Ли,
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