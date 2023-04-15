Авторы The Day Before пытаются отстоять название

Разработчики постапокалиптического боевика The Day Before вызвали очередные сомнения в реальности игры, пытаюсь доказать её существование. Как мы помним, в начале 2023 года выяснилось, что студия Fntastic не владеет правами на торговую марку The Day Before: ещё в 2010 году её зарегистрировала корейская компания, создавшая календарь для смартфонов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На днях стало известно, что Fntastic подала «Петицию об аннулировании», в которой требует, чтобы владелец товарного знака, Ли Сон Чжэ, передал имя The Day Before для использования в игре. А теперь в сеть попал документ, который, предположительно, содержит график судебного разбирательства.

Если опубликованная информация правдива, то рассмотрение петиции Fntastic стартует 22 мая. А заключительные этапы судебного слушания начнутся не раньше 23 октября 2024 года. К тому времени должно пройти около года после предполагаемого релиза The Day Before: игра должна выйти 10 ноября 2023 года.