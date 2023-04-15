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SEGA купит разработчиков Angry Birds за $ 1 млрд — WSJ

По информации издания The Wall Street Journal, компания SEGA хочет купить студию Rovio, известную по франшизе Angry Birds. Сделка уже якобы близка к заключению — её сумма оценивается в $ 1 млрд.

SEGA купит разработчиков Angry Birds за $ 1 млрд
© ROVIO

Ранее появлялась информация, что Rovio хотели купить за $ 800 млн, однако на фоне новой сделки студия отказалась от каких-либо предложений.

Студия Rovio, базирующаяся и зарегистрированная в Финляндии, помимо оригинальной Angry Birds, выпустила несколько сиквелов и спин-оффов, пытаясь поддерживать франшизу.

Несмотря на популярность оригинала, Rovio не удалось повторить успех первой Angry Birds, поэтому на студию позарились крупные компании. При этом важно, что и Angry Birds уже пережила пик своей популярности, который был несколько лет назад, а у игры появилось полно достойных конкурентов.

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