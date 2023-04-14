Создатели Ship Of Fools рассказали о планах развития игры

Студия Fika Productions и издательство Team17 в конце прошлого года выпустили в Steam и на консолях кооперативное морское приключение Ship Of Fools. А теперь разработчики поделились своими планами развития игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В этом году игроков ждёт два платных дополнения. Одно из них должно выйти в мае, а второе запланировано на сентябрь 2023 года. Они принесут нам новых персонажей и достижения, однако подробности пока что неизвестны.

Вместе с DLC студия выпустит крупные контентные бесплатные обновления. В мае нас ждёт The Great Lighthouse с высокоуровневыми испытаниями, новыми квестами, сражениями, предметами и навыками.