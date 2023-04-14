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Игрок отказался от пожизненной подписки Xbox Game Pass Ultimate из экономии

Один из пользователей Reddit принял участие в программе Microsoft Rewards и получил в качестве выигрыша пожизненную подписку Xbox Game Pass Ultimate. Однако после того, как он изучил документы, необходимые для получения приза, он решил от него отказаться.

Игрок отказался от пожизненной подписки Xbox Game Pass Ultimate из экономии
© Игромания.ру

Как выяснил Elvite, «пожизненный» приз действует в течение 40 лет, он не подлежит передаче другому лицу, и нельзя получить вместо него деньги — эта подписка оценена в 7300 долларов. В случае согласия игроку из США зачёлся бы добавленный налогооблагаемый доход в 7300 долларов, и это увеличило бы федеральный налог за 2023 год на 1752 доллара (24% от суммы приза).

Простой подсчёт показал, что за 1752 доллара игрок мог бы оплатить Game Pass примерно на десять лет. Таким образом, выгодным этот выигрыш можно было бы назвать не раньше, чем через десяток лет использования.

Другие игроки отмечают в комментариях, что этот расчёт справедлив для США, где необходимо платить налоги с любого выигрыша или награды. Жителям других стран подобный приз мог бы быть намного более выгодным.

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