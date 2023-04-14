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48 минут назад

Новое тестирование Dark and Darker будет проводиться через торрент

Игромания.ру

Студия Ironmace сегодня начала очередной, пятый, этап альфа-тестирования онлайновой ролевой игры Dark and Darker. Но этот процесс затруднило то, что в конце марта игру удалили из Steam из-за жалобы о нарушении авторских прав.

Новое тестирование Dark and Darker будет проводиться через торрент
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Справиться с ситуацией разработчики решили простым путём: скачивать клиент игры участникам тестирования предложили через торрент. Магнет-ссылку опубликовали в твиттере студии и на Discord-канале. И всех игроков предупредили об опасности использования ссылок со сторонних ресурсов.

Напомним, что Ironmace ведёт судебное противостояние с компанией Nexon. Корейский гигант обвиняет разработчиков в краже ассетов и исходного кода проекта P3. Из-за этого в офисе студии прошли обыски, и сейчас создатели Dark and Darker работают с юристами над разрешением ситуации.

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