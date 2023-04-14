Новое тестирование Dark and Darker будет проводиться через торрент

Студия Ironmace сегодня начала очередной, пятый, этап альфа-тестирования онлайновой ролевой игры Dark and Darker. Но этот процесс затруднило то, что в конце марта игру удалили из Steam из-за жалобы о нарушении авторских прав.
Справиться с ситуацией разработчики решили простым путём: скачивать клиент игры участникам тестирования предложили через торрент. Магнет-ссылку опубликовали в твиттере студии и на Discord-канале. И всех игроков предупредили об опасности использования ссылок со сторонних ресурсов.
Напомним, что Ironmace ведёт судебное противостояние с компанией Nexon. Корейский гигант обвиняет разработчиков в краже ассетов и исходного кода проекта P3. Из-за этого в офисе студии прошли обыски, и сейчас создатели Dark and Darker работают с юристами над разрешением ситуации.