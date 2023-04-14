Создатели Max Payne и Alan Wake из Remedy упростили логотип студии

Финская компания Remedy, известная по таким игровым сериям, как Max Payne и Alan Wake, впервые за 20 лет сменила логотип. Об этом рассказал директор по коммуникациям Remedy Entertainment Томас Пуха в блоге разработчика.

© Remedy Entertainment

«Пуля в букве R на старом логотипе символизировала эпоху Max Payne, но сегодняшняя Remedy намного больше, чем одна игра — у нас есть целый портфель игр, новых и старых», — пояснил Пуха решение об упрощении логотипа.

По его словам, новый логотип Remedy отражает то, как студия постоянно развивается и продолжает создавать запоминающиеся игры. В результате изображение стало однотонным с прозрачным фоном.

Сначала идет буква R, а под ней указано название компании — Remedy. Подразумевается, что логотип может быть как белого, так и черного цветов, в зависимости от фона. При этом буква R имеет отражение, будто их две.

Пуха также подтвердил, что Remedy планирует выпустить новую игру в 2023 году.

«Вы можете рассчитывать на выход Alan Wake 2 в конце этого года и на несколько отличных игр Remedy, в которые можно будет поиграть в ближайшие годы», — заключил представитель студии.