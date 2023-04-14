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55 минут назад

Из Total War: Warhammer 3 пропали надписи на русском языке, временное решение уже нашли

Чемпионат.com

Вчера Creative Assembly выпустила для стратегии Total War: Warhammer 3 масштабное дополнение Forge of the Chaos Dwarfs. Авторы изначально планировали перевести DLC на русский, но в результате отказались от этой идеи. Теперь в русской версии игры в ряде мест, где должен быть текст, — пустота. Отечественные геймеры расстроились.

Из Total War: Warhammer 3 пропали надписи на русском языке, временное решение уже нашли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Члены сообщества «Клуб: Total War» в VK заявили, что в таком виде в русскую версию Total War: Warhammer 3 играть не просто некомфортно, а невозможно. По их словам, из игры убрали текст, который не имеет отношения к Forge of the Chaos Dwarfs.

Пользователь Steam под ником Erzekul выпустил мод, который заменяет часть утерянного русского текста на английский. По его словам, это временное решение, до выхода неофициального перевода.

Российские фанаты игры жалуются на проблему в Steam. Но Creative Assembly и администрация Steam уже заблокировали две ветки с обсуждением вопроса. У игры в магазине Valve отзывы опустились до значения «смешанные».

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