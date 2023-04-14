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1 час назад

Steam-версию Peaky Blinders: Mastermind можно забрать бесплатно

Игромания.ру

В самом конце 2022 года из продажи в Steam изъяли тактическую головоломку Peaky Blinders: Mastermind, созданную по мотивам сериала Netflix «Острые козырьки». Причины официально были не названы, так что речь идёт, скорее всего, о нежелании продлять лицензию.

Steam-версию Peaky Blinders: Mastermind можно забрать бесплатно
Фото: ИгроманияИгромания

Тем не менее те, кто хотел бы всё же познакомиться с проектом FuturLab и Curve Games, могут это сделать, причём бесплатно. Steam-код Peaky Blinders можно получить в магазине Fanatical. Для этого придётся зарегистрироваться и подписаться на рассылку, а также связать магазин с аккаунтом в Steam.

Peaky Blinders: Mastermind получила смешанные отзывы, но 66% игроков сочли её достойной покупки. Нас ждёт история становления Томми Шелби вожаком «Острых козырьков», и нам предстоит придумывать и воплощать смелые планы, продуманные до секунды, управляя Томми и его соратниками.

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