Steam-версию Peaky Blinders: Mastermind можно забрать бесплатно

В самом конце 2022 года из продажи в Steam изъяли тактическую головоломку Peaky Blinders: Mastermind, созданную по мотивам сериала Netflix «Острые козырьки». Причины официально были не названы, так что речь идёт, скорее всего, о нежелании продлять лицензию.

Тем не менее те, кто хотел бы всё же познакомиться с проектом FuturLab и Curve Games, могут это сделать, причём бесплатно. Steam-код Peaky Blinders можно получить в магазине Fanatical. Для этого придётся зарегистрироваться и подписаться на рассылку, а также связать магазин с аккаунтом в Steam.