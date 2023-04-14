Лучшие игровые контроллеры для любителей давить на кнопки

Каждый, кто хоть раз держал в руках игровой геймпад, наверняка играл, например, в файтинги, беспорядочно нажимая на все кнопки. На английском языке этот «метод» игры называется button mash. Его часто считают прерогативой новичков, но сложно отрицать, что даже опытному игроку иногда приятно от души понажимать на механические кнопки. Портал The Gamer собрал топ геймпадов, на которых «баттон мэш» ощущается приятнее всего.

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Xbox

Видео дня

Нет, речь не о геймпаде для Xbox 360 — мы говорим про оригинальный контроллер для первой Xbox. Все-таки было в старых консолях нечто такое, благодаря чему беспорядочное нажимание на клавиши геймпадов ощущалось просто отлично. Современные контроллеры на их фоне выглядят слишком оптимизированными и продуманными. Справедливости ради, на оригинальной Xbox было не так много игр, где button mashing действительно бы пригодился, но это никого не останавливало.

Super Nintendo

На SNES вышло немало отличных битемапов и шутеров, которые требовали быстро и много нажимать на кнопки. Sunset Riders, Turtles In Time… Пожалуй, именно NES ответственно за то, что несколько поколений геймеров выработали столь специфическую привычку.

Nintendo

Nintendo Entertainment System

Оригинальный геймпад для NES можно назвать прародителем самого явления button mashing’а. Кто-то может возразить, что оно уходит корнями еще дальше, во времена аркадных автоматов, но дело в том, что практически каждая популярная игра на NES в том или ином виде требовала лихорадочно давить на кнопки. Кроме разве что Super Mario Bros. — но и там на кнопку прыжка инстинктивно хочется нажимать гораздо сильнее, чем нужно.

Nintendo

Nintendo 64

Nintendo 64 многим запомнилась крайне странным дизайном геймпада, однако он отлично справлялся со своей задачей. На платформе как раз вышла оригинальная Super Smash Bros. — какой еще файтинг подойдет для того, чтобы просто нажимать на кнопки и выбрасывать друзей за край арены?

Nintendo

GameCube

Собственно, раскладка контроллера GameCube говорит сама за себя. Огромная зеленая кнопка A создана для того, чтобы давить на нее: хоть в Super Smash Bros. Melee, хоть в Mario Party. Не зря ведь так много геймеров начали жаловаться на боль в пальцах после релиза GameCube.