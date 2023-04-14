Новый мод Cyberpunk 2077 улучшает освещение без трассировки лучей

Для Cyberpunk 2077 вышел новый мод, который улучшает освещение и другие элементы окружения игрокам, которые не используют трассировку лучей.

© Игромания.ру

В частности, модификация влияет на тени, размытие света, глобальное освещение и тому подобные детали. Мод под названием The Custom Environment Lighting and Shadows доступен в двух вариантах, один из которых отключает эффект виньетки, тогда как другой применяет его по всей плоскости экрана и увеличивает яркость.

К сожалению, новинка не сочетается с другими похожими модами — вроде свежего творения фанатов, которое улучшает оптимизацию при режиме Overdrive. Релиз последнего состоялся ещё 11 апреля, причём для его запуска потребуется мощный PC.