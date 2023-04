Блогер показал 36 самых ярких моментов PlayStation на E3 с 1995 года

Блогер Mystic поддался ностальгии и выпустил большой ролик, собрав сразу 36 знаковых моментов PlayStation в истории выставок Е3. В ролик попали самые популярные эпизоды из анонсов Sony: от триумфального представления PS1 с её демократичной ценой в $ 299 до анонса PSP, новых поколений PlayStation и продолжений культовых видеоигр — Shenmue 3, God of War и The Last Guardian.