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17 минут назад

Мод для ремейка The Last of Us позволит пройти его от первого лица

Игромания.руиещё 2

Автор YouTube-канала Voyagers Revenge представил геймплейный ролик PC-версии The Last of Us: Part I с модом от первого лица, который находится в разработке.

Мод для ремейка The Last of Us позволит пройти его от первого лица
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Результат напомнил многим пользователям других представителей зомби-жанра вроде Dead Island и Dying Light, а ещё у некоторых он вызывал ассоциации с GTA и Red Dead Redemtion 2, где тоже присутствует возможность посмотреть на происходящие события «из глаз».

Ещё зрители оценили общее качество модификации, удивившись, что подобную возможность не добавили сами разработчики из Naughty Dog — настолько уместно она выглядит в игре. Точной даты релиза у мода пока, правда, нет.

Ранее, кстати, другой мод подарил Джоэлу лицо Педро Паскаля из сериала-адаптации HBO, а сам ремейк получил свежий патч на PC.

Игры,Педро Паскаль,
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