Пять ожидаемых игр, о которых ничего не слышно: провалы или будущие шедевры?

Игровая индустрия обычно активно разжигает интерес публики к новым проектам трейлерами, скриншотами, интервью и прочим контентом. Однако некоторые проекты будто бы пропадают из информационного поля вскоре после анонса: иногда по хорошим причинам, а иногда — по тревожным. Рассказываем о пяти ожидаемых играх, о которых давно не было каких-то новостей.

© Pearl Abyss

Plan 8

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Plan 8 была впервые представлена на Pearl Abyss Connect в 2019 году, однако тогда разработчики не предоставили информации о дате релиза проекта. Известно только, что игра должна была стать ММО-шутером от третьего лица, к работе над которым в качестве технического советника привлекли Минь Ле — одного из создателей Counter-Strike. Однако уже в 2020 году аккаунты Plan 8 в социальных сетях перешли в режим радиомолчания, и с тех пор о проекте ничего не слышно. Игра была упомянута в финансовом отчете Pearl Abyss за третий квартал 2022 год, но не более того.

Pearl Abyss

Dustborn

Dustborn была анонсирована на Future Game Show в июне 2020-го — игра от создателей Dreamfall Chapters и The Longest Journey моментально привлекла внимание публики. Разработчики обещали незабываемое путешествие по антиутопической Америке будущего, где главным героям, замаскированным под бродячих музыкантов, предстоит перевезти важный груз. Центральной механикой Dustborn являются слова: их можно использовать не только как средство убеждения, но и в качестве оружия, как драконьи крики из Skyrim. Правда, вскоре после любопытного анонса разработчики замолкли: единственная важная новость касается издателя игры — им станет французская студия Quantic Dream. Даты релиза по-прежнему нет.

Steam

Pragmata

Pragmata стала одним из самых интригующих анонсов 2020 года. Таинственная голубоглазая девочка, незнакомец в скафандре на улицах опустевшего Нью-Йорка, голограмма кошки… Capcom утверждает, что построила огромные планы на этот научно-фантастический проект: японский гигант рассчитывает сделать Pragmata одним из центральных брендов студии. Кроме того, компания обмолвилась, что разработкой занимается подразделение, целиком собранное из новых сотрудников молодого поколения. Возможно, именно поэтому мы до сих пор практически ничего не знаем об игре: сначала разработчикам нужно набраться опыта от старших коллег чтобы представить максимально качественный продукт.

Capcom

Unknown 9: Awakening

Анонс Unknown 9: Awakening состоялся на Gamescom 2020, причем игра сразу получила релизное окно — тогда разработчики назвали 2021 год. Однако после премьеры проекта мы так и не дождались никаких новостей. Unknown 9 создана по мотивам одноименной мультимедиа-франшизы Reflector Entertainment, которая включает в себя роман, комикс, подкаст и коллаборативную головоломку. Awakening заявлялась как приключенческий экшен от третьего лица, события которого разворачиваются в Индии. Правда, мы до сих пор не знаем об игре ничего, кроме сюжетной завязки.

A Quiet Place