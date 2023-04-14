Патч Wo Long: Fallen Dynasty добавил новые опции и убрал баги

Новый проект авторов Nioh в лице Wo Long: Fallen Dynasty получил патч 1.06, в котором добавили свежие особенности и убрали множество багов.

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К примеру, теперь игроки сами смогут настраивать максимальные значения ранга «Морали» с помощью опции «Внутренняя дисциплина», которая теперь доступна в разделе «Подготовки к бою». Правда, данная особенность не будет работать при рекрутинге и вторжениях. Но зато эффекты, увеличивающие мораль, всё равно превышают доступный предел.

Были внесены изменения в меню Подкреплений — теперь иконка рукопожатия отображается рядом с персонажами, которые хотя бы раз путешествовали с героем. Кроме того, авторы посоветовали тем, кто не может получить достижение «Великие собрания», обратиться в службу поддержки.