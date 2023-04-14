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56 минут назад

Новый патч Wo Long: Fallen Dynasty добавил свежие особенности и убрал баги

Игромания.ру

Новый проект авторов Nioh в лице Wo Long: Fallen Dynasty получил патч 1.06, в котором добавили свежие особенности и убрали множество багов.

Патч Wo Long: Fallen Dynasty добавил новые опции и убрал баги
Фото: Игромания.руИгромания.ру

К примеру, теперь игроки сами смогут настраивать максимальные значения ранга «Морали» с помощью опции «Внутренняя дисциплина», которая теперь доступна в разделе «Подготовки к бою». Правда, данная особенность не будет работать при рекрутинге и вторжениях. Но зато эффекты, увеличивающие мораль, всё равно превышают доступный предел.

Были внесены изменения в меню Подкреплений — теперь иконка рукопожатия отображается рядом с персонажами, которые хотя бы раз путешествовали с героем. Кроме того, авторы посоветовали тем, кто не может получить достижение «Великие собрания», обратиться в службу поддержки.

На релизе Wo Long: Fallen Dynasty получила шквал критики из-за проблем с управлением на мышке и клавиатуре — позже эти недостатки исправили отдельным патчем. А в версии игры для Steam Deck пропали отдельные визуальные артефакты.

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